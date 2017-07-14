Шапю подписал новый контракт с «Ванкувером» на 1 год и $ 687 тыс.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» продлил контракт с нападающим Майклом Шапю. Об этом информирует официальный сайт команды. Односторонний контракт с 25-летним хоккеистом рассчитан на один сезон, за который он заработает $ 687 тыс.

В прошлом сезоне канадский хоккеист провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил в них 4 шайбы и отдал 5 голевых передач. Ранее он выступал за «Коламбус Блю Джекетс» на протяжении трёх сезонов. Всего в лиге на его счету 6 голов и 11 передач в 126 матчах.