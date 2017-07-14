Бывший защитник «Рейнджерс» Кляйн подписал однолетний контракт с «Цюрихом»

«Цюрих Лайонс» объявил о подписании однолетнего соглашения с канадским защитником Кевином Кляйном, о чём сообщает официальный сайт швейцарского клуба.



7 июля Кевин Кляйн объявил о завершении карьеры в НХЛ, проведя в лиге 12 сезонов. Большую часть карьеры Кляйн провёл в «Нэшвилл Предаторз», которым был выбран на драфте НХЛ-2003 под общим 37-м номером. а в «Рейнджерс» перебрался в 2014 году.



У 32-летнего защитника на счету 627 матчей в НХЛ, в которых он забросил 38 шайб и отдал 116 результативных передач, набрав 154 очка при показателе полезности «+22», а также отбыл 185 штрафных минут.