«Каролина» подписала контракт новичка с форвардом Некасом

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнс» Рон Франсис объявил о подписании контракта новичка, рассчитанного на три года, с нападающим Мартином Некасом. По нему Мартин будет получать за сезон $ 832,5 тыс. в случае выступлений в НХЛ и $ 70 тыс. в случае выступлений в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.



18-летний Мартин провёл прошлый сезон в составе клуба «Комета Брно» в чешской Экстралиге. Он принял участие в 41 матче, в котором забросил 7 шайб и стал автором 8 результативных передач, набрав 15 очков.