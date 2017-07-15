«Тампа-Бэй» переподписал контракт с форвардом Палатом на 5 лет за $ 26,5 млн

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман объявил о переподписании контракта с чешским нападающим Ондржеем Палатом. Новое соглашение хоккеиста рассчитано на пять лет, и по нему он в среднем будет получать по $ 5,3 млн в год, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне 26-летний Палат в составе «Лайтнинг» принял участие в 75 матчах НХЛ, в которых забросил 17 шайб и стал автором 35 результативных передач, набрав 52 очка при показателе полезности «+8», а также отбыл 39 минут штрафа.

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