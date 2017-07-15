Фер: в баскетболе зарплаты выше, чем в хоккее, там игрок больше влияет на игру

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер прокомментировал разницу в зарплатах между НХЛ и баскетбольной НБА.



«У баскетбола и хоккея различная динамика развития. Доходная часть в НХЛ увеличивается медленнее. Баскетбол сейчас на подъёме, если в прошлом году наше отставание было 20 %, то теперь уже почти 50 %. Они зарабатывают за год около $ 7 млрд, мы – меньше, чем 4,5 млрд.



В то же время один баскетболист может оказать больше влияния на команду и её сезон, чем даже лучший хоккеист на планете. Одна вещь, которую я твердо запомнил, – хоккей действительно командный вид спорта. Один игрок не может ничего выиграть, это невозможно», — цитирует Фера Sportsnet.

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