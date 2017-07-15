Нилл: Радулов — комбинация из Фёдорова и Дацюка, великолепный игрок

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл поделился мнением об игре нападающего Александра Радулова.



«Радулов — один из лучших российских игроков последних лет. Он побеждал в КХЛ, становился лучшим бомбардиром этой лиги. Это типичный хоккеист из России, с высоким уровнем мастерства, великолепной физической и технической подготовкой.



Он здорово выглядит с шайбой, его почти невозможно удержать. Радулов — комбинация из Сергея Фёдорова и Павла Дацюка, великолепный игрок с навыком индивидуальной игры», — цитируют Нилла Dallas News.