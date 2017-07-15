Гуськов: в своём выборе Гусев руководствовался тем, чтобы попасть на Олимпиаду

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов порассуждал о причинах, побудивших нападающего петербургского СКА Никиту Гусева остаться ещё на два года в клубе.



«Гусев мог этим летом уехать в НХЛ? Всё зависит от желания игрока. Желание может перебиваться более серьёзными моментами, такими как Олимпиада. Я думаю, что в большей степени выбор Никиты руководствовался тем, чтобы попасть на Олимпийские Игры, потому что раз в четыре года проходит это мероприятие, и вообще, надеть форму сборной России – это почётно для любого спортсмена. Стоит сказать ещё о том, что СКА – это топ-клуб, в котором хотят играть многие хоккеисты. И по условиям финансовым, и по инфраструктуре — это лидер, поэтому Никите не пришлось выбирать клуб, в котором он останется», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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