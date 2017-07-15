Токкет: многие ждут, что я буду бить игроков «Аризоны» палкой

Новый главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет рассказал, как подходит к работе с игроками.



«Я не собираюсь орать и кричать. Знаю, многие ждут, что я буду ходить с палкой и бить всех вокруг. Порой их придётся мотивировать, но я хочу с ними разговаривать и быть учителем».



В нашем составе полно ребят, которые ищут свой путь. Ошибки будут случаться. Но когда это будет происходить, я буду выпускать этого парня на лёд вновь, а не сажать его на лавку. В долгосрочной перспективе именно таким должен быть подход. Думаю, что болельщики это поймут», — цитирует Токкета официальный сайт лиги.

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