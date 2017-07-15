Денисов: сегодня у минского «Динамо» не столько тренировка, сколько развлечение

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов поделился впечатлениями от проведённого белорусской командой Дня открытых дверей для болельщиков.



«Сегодня у нас не столько тренировка, сколько развлечение. Стараемся работать на болельщиков. Приятно, что пришло столько народу. Ждём ещё больше вечером, когда у нас будет второй лёд!» — цитирует Кольцова официальный сайт клуба.



«Я очень рад быть здесь! Фанаты тут действительно классные!» – такими словами встретил болельщиков главный тренер «зубров» Горди Дуайер.