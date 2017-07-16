Защитник «Питтсбурга» Шульц провёл день с Кубком Стэнли в родном городе

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц провёл день с Кубком Стэнли в своём родном городе Келоуна, который расположен в Канаде.



Сначала Шульц вместе наведался с трофеем в кофейню Starbucks, затем посетил местную больницу и пообщался с больными детьми, а также провёл время с бывшими товарищами по Хоккейной лиге Британской Колумбии Крэйгом Айзенхатом и Бренданом Эллисом, сообщает официальный сайт НХЛ.

Шульц выиграл Кубок Стэнли вместе с «Пингвинз», победив в финальной серии «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2.

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