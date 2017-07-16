«Вегас» подписал контракты новичка с Глэссом, Сузуки и Браннстрёмом

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» подписал трёхлетние контракты новичка с тремя игроками, выбранными клубом в первом раунде драфта НХЛ 2017 года. Речь идёт о защитнике Эрике Браннстрёме (15-й номер), форвардах Коди Глэссе (6-й) и Нике Сузуки (13-й).



17-летний Браннстрём в минувшем сезоне провёл 35 матчей в чемпионате Швеции за ХВ-71, набрав 6 (1+5) очков. Также выступал за молодёжную команду клуба и юниорскую сборную Швеции.



17-летний Сузуки набрал 96 (45+51) очков в 65 матчах сезона OHL за «Оуэн Саунд». В плей-офф на его счету 23 (8+15) очка в 17 матчах.



18-летний Глэсс набрал 94 (32+62) очка в 69 матчах сезона WHL за «Портленд». В 11 матчах плей-офф на его счету 9 (4+5) очков.

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