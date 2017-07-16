Кармашков: в «Амуре» встретили очень дружелюбно — помогали, подсказывали

Защитник «Амурских Тигров» Артур Кармашков поделился эмоциями от предсезонной работы с основной командой «Амура».



«Я очень благодарен за то, что мне предоставили возможность поработать с основной командой КХЛ. Сейчас закладывается фундамент на весь сезон. Утром работаем двумя группами – сначала одна группа работает в тренажёрном зале и на льду, затем вторая. После этого перерыв, обед. А затем идём на вечернюю тренировку, уже все вместе. Каждый день работаем над одной группой мышц – руки, ноги. Иногда проходят игровые тренировки. Как меня встретили в команде КХЛ? Очень дружелюбно получилось. Все помогали, все подсказывали. Когда что-то не так на льду или в тренажёрном зале – тренеры всегда подскажут, что и где нужно исправить. Игроки также – все открытые, весёлые.



Чем отличается работа в первой команде и молодёжной? Думать и принимать решения на льду нужно намного быстрее. Даже если где-то не успеваешь физически. В тренажёрном зале большие веса, большее количество упражнений. Мышцы работают те же, упражнения схожи, но веса больше и поэтому физически тяжелее выходит. Нужно эффективнее восстанавливаться, за счёт этого не давать себе слабину.



Как только 30 апреля закончился сезон, я начал готовиться сам – занимался в тренажёрном зале каждый день. Потом вместе с Владом Карпусём поехали на двухнедельный предсезонный лагерь в Ригу. Там старался работать над техникой и уделял больше всего времени катанию – с нами работала фигуристка, она помогала вспомнить и улучшить основные его элементы. А 17 июня я вернулся в Хабаровск, принял участие в сборах «Академии Фетисова», а после начал готовиться по программе первой команды. Первая неделя была втягивающая, но я старался уже полноценные упражнения делать. В некоторые дни бег – «отрезки»; также работа на лестницах, «лестницы скорости». В тренажёрном зале разные силовые упражнения: приседания, жим лёжа, подтягивания… Всё, что нужно хоккеисту — всё выполняли», — цитирует игрока официальный сайт «Амура».

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