Мартемьянов: конкуренция в «Амуре» высокая, селекция идёт

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о текущей работе команды.

«Первая неделя была втягивающей, ребята проходили медосмотр, решали бытовые вопросы. Сейчас приступили к ледовым тренировкам, работаем над восстановлением навыков. Понравилось то, что большинство ребят полностью готовы к нагрузкам. Сейчас в нашем распоряжении семь троек нападения, шесть пар защитников, четыре вратаря, при этом мы просматриваем, привлекаем к тренировкам ребят из молодёжной команды. В общем, идёт рутинная работа. Думаю, на следующей неделе мы сократим состав, определимся, с кем расстаться, кого отправить в «Сокол», а с кем продолжить путь. Хочу отметить, что конкуренция за место в составе высокая и времени на раскачку ни у кого нет. Селекционная работа не закончилась, она ведётся практически круглосуточно. После окончания прошлого сезона мы раздали ребятам индивидуальные планы тренировок, по которым они должны были готовиться к сборам. Как мы сейчас видим, ребята к этому подошли ответственно.

Юха Метсола, Ян Коларж и Томаш Зогорна? Они участвовали в сборах своих национальных команд перед чемпионатом мира, поэтому в соответствии с регламентом КХЛ мы ожидаем их к 15 июля. С парнями на связи, они готовятся самостоятельно, мы на них очень рассчитываем. Губин? Олег действительно очень опытный хоккеист. Посмотрим на его готовность. Место в составе никому не гарантировано, за него нужно биться.

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Пока мы отказались от тренировок на открытом воздухе из-за жары, проводим занятия внутри арены – в тренажёрном зале, а кроссы заменили велоэргометрами. Хочу отметить качество льда, оно очень приличное для такой жары и влажности.



Мы ещё в конце прошлого сезона стали прививать парням позитивное мышление. Мы сами были игроками, знаем, как это тяжело, а будет ещё тяжелее. Этот месяц нужно потерпеть, а делать это гораздо легче, когда работа в удовольствие. Так что позитив должен исходить и от игроков, и от тренеров, и от всех остальных сотрудников клуба», — цитирует тренера официальный сайт клуба.