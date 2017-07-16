Новиков: Да Коста пригодился бы ЦСКА, но всё решило его желание играть в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением об уходе французского нападающего Стефана Да Косты из ЦСКА.
«КХЛ не портит игроков, а может быть, на примере Да Косты, растит их для НХЛ. Это факт, который подчёркивает уровень нашего хоккея. Да Коста – хороший, техничный нападающий, который, я уверен, пригодился бы ЦСКА. Но здесь должно быть всё взвешено. Стоит ли тягаться с НХЛ, я не знаю. Наверное, руководители всё взвесили. Думаю, что желание самого игрока решило все вопросы. А так бы он пригодился, конечно, «армейцам». Предполагаю, что ЦСКА был не против того, чтобы оставить его у себя», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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