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Официальный сайт НХЛ: лучший вратарь лиги — Холтби, Бобровский — 2-й

16 июля 2017, воскресенье. 21:46. Хоккей

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал свою версию 10 лучших действующих вратарей лиги. Россиянин Сергей Бобровский, выигравший «Везина Трофи» по итогам сезона, оказался на втором месте.

1. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»);
2. Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»);
3. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»);
4. Мэтт Мюррей («Питтсбург Пингвинз»);
5. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»);
6. Кори Кроуфорд («Чикаго Блэкхокс»);
7. Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз»);
8. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»);
9. Туукка Раск («Бостон Брюинз»);
10. Кэм Тальбо («Эдмонтон Ойлерз»).

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Брэйден Холтби Кэри Прайс Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
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