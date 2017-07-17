«Эдмонтон» подписал новый контракт с защитником Симпсоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с защитником Диллоном Симпсоном, информирует Sportsnet. Контракт с 24-летним хоккеистом подписан на один год и является двусторонним, за сезон Симпсон получит около $ 650 тыс. в случае выступлений на уровне НХЛ.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Симпсон принял участие в трёх матчах, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем на льду игрок проводил десять минут.

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