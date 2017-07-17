«Сан-Хосе» выкупил полосу в местной газете, чтобы поблагодарить форварда Марло

«Сан-Хосе Шаркс» выкупил целую полосу в местной газете Mercury News, чтобы опубликовать благодарность в адрес нападающего Патрика Марло, который на будущий сезон подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».



Марло выступал за «Шаркс» с 1997 года, когда был выбран под 2-м номером на драфте. За это время он стал рекордсменом команды по количеству проведённых в НХЛ матчей (1493), набранным очкам (1082) и заброшенным шайбам (508). Также на счету Патрика 574 результативных передачи.

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