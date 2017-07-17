Кожевников: на старте сезона «Амуру» не позавидуешь — экстремальный режим

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал трудности календаря дальневосточных команд на старте сезона КХЛ, когда «Амуру» придётся провести девять игр на выезде, а «Адмирал» начнёт с семи выездных встреч.



«Недавно изучил расписание и увидел, что, безусловно, наиболее тяжело придётся «Амуру». Хабаровск — единственный клуб КХЛ, начинающий с восьми выездных встреч. Даже соседям из «Адмирала» повезло больше — у Владивостока гостевая серия составит семь игр. Ладно бы, если бы «Амур» начинал с Сибири и потом постепенно перелетал на Запад континента. Но нет — Хабаровск начнёт в Нижнекамске, потом полетит в Сочи, а затем в Уфу, Казань, Магнитогорск и так далее. Так что «Амуру» не позавидуешь — серьёзные соперники, экстремальный режим. И все это в год 60-летия хабаровского хоккея. Вызов!



Знаете, тот же «Амур» мне очень понравился во второй половине прошлого сезона, когда выдал качественный финиш, да ещё в гостях. Считаю, что команде по силам подхватить тот ритм, тем более что всех лидеров она сохранила. То же относится и к «Адмиралу». Более того, скажу, что при нынешнем рваном календаре нельзя давать соперникам фору. Засидишься на старте — и с учётом всех пауз лидеров уже не догонишь. Уверен, что на Дальнем Востоке это прекрасно понимают. И представляю, какой, например, в Хабаровске будет ажиотаж, когда «Амур» всё-таки вернется из этого рекордного турне», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.