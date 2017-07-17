Бывший форвард «Рейнджерс» Пирри присоединился к Кляйну в «Цюрихе»

Нападающий Брэндон Пирри, в прошлом сезоне выступавший в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», присоединится к своему бывшему партнёру по команде Кевину Кляйну в швейцарском «Цюрих Лайонз», сообщает La Regione.



«Рейнджерс» отказались делать Пирри, получившему статус ограниченно свободного агента, квалификационное предложение. 26-летний нападающий в прошлом сезоне принял участие в 60 матчах НХЛ, в которых набрал 18 очков (8+10), а всего на его счету в лиге 226 встреч и 98 очков (57+41).



Кляйн завершил карьеру в НХЛ после 12 сезонов (последние три провёл в «Рейнджерс»), а 14 июля стал игроком «Цюриха».