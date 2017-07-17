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Майоров: уверен, у «Магнитки» и сейчас есть план выхода на звёздный уровень

17 июля 2017, понедельник. 13:05. Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал уход из магнитогорского «Металлурга» Даниса Зарипова, из-за чего распалась его связка с Сергеем Мозякиным, а также некоторых других возрастных игроков.

«Видимо, у «Магнитки» были свои причины расстаться с Зариповым. Подозреваю, что уральский клуб решил провести омоложение состава, вот и решился расстаться с одним из своих возрастных лидеров. Да и не только с ним! Прицел, скорее всего, взят на более отдалённое будущее. Потому что сразу компенсировать потери, которые понёс «Металлург» этим летом, просто невозможно. Клуб не афиширует, почему расстался со своими ведущими игроками. Магнитогорск ведь покинули не только Зарипов, но и Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Крис Ли, Александр Сёмин… Но я уже по опыту знаю, что «Магнитка» просто так ничего не делает. Это всегда была команда с чётко продуманной стратегией. Уверен, что у них и сейчас есть план. Или как минимум идеи по выведению команды на звёздный уровень.

Вполне возможно, что Мозякин и Зарипов по отдельности окажутся не так сильны. И дело даже не в том, что им обоим уже по 36. А в том, что они очень долго играли вместе. И привыкли к высокому качеству партнёров по звену. Сейчас и Мозякину придётся привыкать к нападающему, закрывающему другой фланг, и Зарипову будет непросто адаптироваться в «Ак Барсе». И если у них обоих в новом сезоне с результативностью поначалу не заладится, я лично не удивлюсь. На это есть объективные причины», — приводит слова Майорова «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Мг Борис Майоров
Новости. Хоккей
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