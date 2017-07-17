Минское «Динамо» подписало просмотровый контракт с форвардом Шаранговичем

Нападающий национальной сборной Беларуси Егор Шарангович подписал просмотровый контракт с минским «Динамо».



19-летний Шарангович за свою карьеру поиграл в РЦОП «Раубичи-98», «Динамо-Раубичи» (высшая лига, МХЛ) и молодёжной сборной Беларуси U20 (ОЧБ). Также в активе нападающего матчи за юниорскую, молодёжную и национальную сборные Беларуси на чемпионатах мирах. Последний мировой форум в Париже для Егора Шаранговича стал дебютным в качестве игрока национальной сборной. В 7 матчах на счету форварда 3 (2+1) очка при коэффициенте полезности «+1».

Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Панин в «Салават». Таблица трансферов Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Зарипов вернулся в «Ак Барс», а Панина взял «Салават Юлаев» — в трансферах недели.