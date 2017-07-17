Московское «Динамо» заключило контракт с защитником Сергеем Алексеевым

Московское «Динамо» заключило двустороннее соглашение на два года с защитником Сергеем Алексеевым. «Металлург» Мг расторг контракты с нападающими Дмитрием Арсенюком и Денисом Сергушкиным, «Салават Юлаев» — с нападающим Львом Ладновым, а «Локомотив» произвёл взаимный отказ от подписания контракта с защитником Платоном Прохоровым. «Торпедо» заключило пробный контракт с защитником Виктором Балдаевым, «Барыс» — с защитниками Владимиром Гребенщиковым и Никитой Клещенко.



23-летний Алексеев в прошедшем сезоне провёл за «Динамо» (Балашиха) в ВХЛ 35 матчей регулярного чемпионата и 17 плей-офф, набрав 9 (5+4) очков.



22-летний Арсенюк выступал за «Рубин» в ВХЛ, в 44 играх набрав 9 (6+3) очков. 21-летний Сергушкин в 20 матчах за «Южный Урал» отметился одной голевой передачей.

22-летний Ладнов в 18 играх за «Торос» набрал 3 (2+1) очка. 20-летний Прохоров провёл сезон в МХЛ за «Локо» и записал на свой счёт 7 (2+5) очков в 57 матчах. 22-летний Балдаев сыграл шесть матчей за «Спартак», а также выступал за «Химик» в ВХЛ.