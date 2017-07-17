Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Московское «Динамо» заключило контракт с защитником Сергеем Алексеевым

17 июля 2017, понедельник. 20:07. Хоккей

Московское «Динамо» заключило двустороннее соглашение на два года с защитником Сергеем Алексеевым. «Металлург» Мг расторг контракты с нападающими Дмитрием Арсенюком и Денисом Сергушкиным, «Салават Юлаев» — с нападающим Львом Ладновым, а «Локомотив» произвёл взаимный отказ от подписания контракта с защитником Платоном Прохоровым. «Торпедо» заключило пробный контракт с защитником Виктором Балдаевым, «Барыс» — с защитниками Владимиром Гребенщиковым и Никитой Клещенко.

23-летний Алексеев в прошедшем сезоне провёл за «Динамо» (Балашиха) в ВХЛ 35 матчей регулярного чемпионата и 17 плей-офф, набрав 9 (5+4) очков.

22-летний Арсенюк выступал за «Рубин» в ВХЛ, в 44 играх набрав 9 (6+3) очков. 21-летний Сергушкин в 20 матчах за «Южный Урал» отметился одной голевой передачей.

22-летний Ладнов в 18 играх за «Торос» набрал 3 (2+1) очка. 20-летний Прохоров провёл сезон в МХЛ за «Локо» и записал на свой счёт 7 (2+5) очков в 57 матчах. 22-летний Балдаев сыграл шесть матчей за «Спартак», а также выступал за «Химик» в ВХЛ.

Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Панин в «Салават». Таблица трансферов
Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Зарипов вернулся в «Ак Барс», а Панина взял «Салават Юлаев» — в трансферах недели.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Барыс ХК Динамо Москва ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Торпедо
Новости. Хоккей
17 июля 2017, понедельник
20:07 Московское «Динамо» заключило контракт с защитником Сергеем Алексеевым
19:49 Захаркин: «Югра» привезла в Минск шесть звеньев, надо посмотреть ребят в деле
19:41 Защитник Кевин Даллмэн подписал новый двухлетний контракт с «Барысом»
19:28 Аукцион Meet For Charity разыграет встречу с Владиславом Третьяком
19:20 «Амур» подписал контракт с нападающим Александром Фроловым на один год
18:58 Нападающий Пажо подписал с «Оттавой» новый контракт на три года и $ 9,3 млн
18:46 Минское «Динамо» подписало просмотровый контракт с форвардом Шаранговичем
18:45 Игроки АНО «ОХК «Динамо» Хиетанен и Бухряков получили статус НСА
18:26 Витолиньш: видно, что Калинин готовился, он ни в чём не отстаёт на сборах СКА
18:09 Стив Баек: в России больше мастеровитых игроков, чем в Северной Америке
17:49 Экс-главный тренер «Нефтехимика» Евгений Попихин возглавил «СКА-Нева»
17:38 Пётр Воробьёв стал заместителем управляющего директора СКА по подготовке резерва
17:20 «Филадельфия» подписала контракт новичка с Ноланом Патриком
17:09 Шалаев: «Авангард» предлагал Пивцакину 50-60 млн, но он хотел значительно больше
16:48 Брюле: «Трактор» на хорошем счету в КХЛ, и я доволен, что стал его частью
16:25 Защитник «Чикаго» Кэмпбелл завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ
16:11 «Трактор» представил логотип сезона-2017/18
16:08 «Салават Юлаев» обменял Мальцева в «Сочи» на Солодухина
15:50 Назаров: желаем Брюле удачи в «Тракторе», поиск новых кандидатов идёт постоянно
15:47 «Трактор» обменял из «Нефтехимика» форварда Брюле на денежную компенсацию
15:40 Третьяк: желаю, чтобы в «Магнитке» было побольше Мозякиных и Малкиных
15:31 Нападающий Архипов не принимает участия в ледовых тренировках «Ак Барса»
15:16 Салак: мне нравится Новосибирск, это русский Монреаль
14:35 Клинкхаммер: новость об уходе Вудкрофта меня немного шокировала
14:07 Пивцакин: если бы позвали в тренировочный лагерь в Америке, то я бы рванул
14:00 Гомоляко: Брюле зависим от партнёров, но в «Тракторе» сможет сыграть удачно
13:40 Малкин: никогда этого не скрывал – я везде с гордостью ношу имя магнитогорца
13:05 Майоров: уверен, у «Магнитки» и сейчас есть план выхода на звёздный уровень
12:35 Бадюков: шанс поехать на ОИ-2018 не был ключевым фактором для вернувшихся из НХЛ
12:20 Метсола: всегда хочется играть лучше, чем в прошлом сезоне, это моя главная цель
11:49 А. Хацей: хоккейная династия обязывает – стараюсь равняться на отца и дядю
11:21 Капитан «Магнитки» Мозякин получил в подарок именную золотую клюшку
11:17 Бывший форвард «Рейнджерс» Пирри присоединился к Кляйну в «Цюрихе»
10:57 Кожевников: на старте сезона «Амуру» не позавидуешь — экстремальный режим
10:50 «Сан-Хосе» выкупил полосу в местной газете, чтобы поблагодарить форварда Марло
10:28 Тянулин: 2 команды в НХЛ предлагали контракт, но я приехал на сборы в «Ак Барс»
10:14 Еглич: организация и тренировочный процесс в «Торпедо» — на высшем уровне
10:02 Владелец «Вегаса»: я пришёл в НХЛ побеждать. Готов тратить без ограничений
09:43 Мохорич назначен тренером вратарей «Адмирала»
09:23 Кожевников: 33 дня олимпийского перерыва в КХЛ — это явный перебор
08:46 Шахрайчук: уговорить стоящих легионеров подписать контракт с «Кузней» нелегко
00:36 «Эдмонтон» подписал новый контракт с защитником Симпсоном
16 июля 2017, воскресенье
23:46 Нападающий Сопанен не прошёл медосмотр и покинет «Куньлунь»
23:00 Гюнцель: никогда не думал о победе в Кубке, сейчас наслаждаюсь каждой секундой
22:26 Палат: мне нравится давление, готов оправдывать ожидания
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017