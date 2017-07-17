Апальков: в Ярославле условия для сборов лучше, чем в Швейцарии и Финляндии

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков рассказал о первом этапе предсезонной подготовки, который команда проходит в Ярославле.



«Идёт тяжёлая работа, также мы провели хорошую работу до сборов. Все ребята подошли к сборам в хорошей форме, это видно по тестам. Условия комфортные, мы занимаемся на новой базе. Но ничуть не легче, чем было в предыдущие годы. Работа серьёзная, надо относиться к ней так же.



В Ярославле условия гораздо лучше, чем в Швейцарии или Финляндии, где мы раньше проводили сборы. Всё новое, комфортнее работать в таких условиях. Есть отличия, в Швейцарии свежий горный воздух, в Финляндии погода получше, не так жарко. С другой стороны, всегда лучше работать в новых условиях, где комфортно, потому что идёт достаточно серьёзная нагрузка. Легче восстанавливаться и после тренировок, и на тренировках лучше проводить работу.



Когда стоит такая жара, как сейчас, конечно, тяжелее работать. Но у нас запланирован объём работы, его надо выполнить в любых условиях. Нам будет легче потом в сезоне, надо плавно к нему подойти», — сказал Апальков в эфире клубного телевидения.

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