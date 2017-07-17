«Нэшвилл» подписал новый контракт с форвардом Фредериком Годро

«Нэшвилл Предаторз» объявил о заключении нового трёхлетнего контракта с нападающим Фредериком Годро. Первые два года соглашение будет носить двусторонний характер с зарплатой $ 650 тыс. на уровне НХЛ и $ 70 тыс. на уровне АХЛ, в сезоне-2019/20 — одностороннее с зарплатой $ 700 тыс.



24-летний Годро дебютировал в НХЛ в прошедшем сезоне. Он провёл девять матчей в регулярном чемпионате и сделал одну передачу. Кроме того, он сыграл восемь матчей в плей-офф и забросил три шайбы в финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?