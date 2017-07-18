Пажо: «Оттава» хочет доказать, что выход в финал Востока — не простое везение

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриэль Пажо поделился эмоциями от продления контракта с клубом на три года.



«Я хотел остаться в команде и очень горжусь, что играю за „Оттаву“. Думаю, это помогло прийти к соглашению. Я очень счастлив.



Здорово, что в плей-офф мы прошли так далеко, но, думаю, все хотели большего. Все хоккеисты всегда хотят большего. Выход в финал конференции заставил нас осознать, каких усилий это стоит и на какие жертвы надо пойти, чтобы продвинуться ещё дальше. Я уже разговаривал с некоторыми ребятами, думаю, у всех одинаковый настрой. Мы хотим вернуться в следующем сезоне и доказать, что у нас хорошая команда, и этот плей-офф — не простое везение. Мы заслуживали быть там и хотим показать это снова», — цитирует Пажо пресс-служба клуба.

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