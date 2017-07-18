Бучневич: Шипачёву будет проще в «Вегасе», если там будут русские

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о переходе Вадима Шипачёва в клуб «Вегас Голден Найтс».



«Разговаривали с ним, опасения у него некоторые есть. Про язык спрашивает. Если бы русские были в команде, то ему было бы намного проще. Думаю, Вадим уже разговаривал с Панариным и с другими ребятами, кто не первый год в НХЛ выступает. Не у меня же ему спрашивать, мне — 22 года, а ему – 30», — сказал Бучневич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полностью интервью с Бучневичем читайте сегодня на «Чемпионате».



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