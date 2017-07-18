ТХК не выступит в следующем сезоне ВХЛ, у клуба задолженность в 30 млн рублей

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал о причинах снятия с чемпионата балашихинского «Динамо» и ТХК.



«Наша потеря – ТХК. Мы задействовали наших тяжеловесов – Третьяка и Ротенберга. Наша задача заключалась в том, чтобы местное руководство обратило внимание на клуб. Но он не получил надлежащей поддержки и в наступающем сезоне не выступит. У них была задолженность в 30 миллионов рублей. Был подписан договор о сотрудничестве между «Динамо» и воронежским «Бураном», что позволило Воронежу сохранить место в лиге, но одновременно не позволило принять участие в чемпионате ВХЛ балашихинской команде», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.