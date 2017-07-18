Шестая «Русская классика» состоится в Кургане 28-29 января

Очередная, шестая по счёту, «Русская классика» (матч под открытым воздухом в рамках регулярного чемпионата Вышей хоккейной лиги) состоится в конце января 2018 года в Кургане. Об этом сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов. Также стало известно, что одной из двух команд, которые примут участие в матче, станет курганское «Зауралье». Судя по всему, вторым клубом станет тюменский «Рубин», так как в календаре соревнования на 28 января запланирован матч «Зауралье» — «Рубин».

«Русская классика» с большой долей вероятности пройдёт в Кургане в конце января 28-29, мы расходимся с датами, потому что мы пытаемся развести это событие с Матчем звёзд КХЛ, а потом уже начинается пауза на Олимпийские игры.

«Касательно состава участников «Русской классики» могу сказать, что одна команда будет из Кургана, а по поводу второй команды мы решим. Не хотелось бы раскрывать все организационные моменты. Мы хотим, чтобы это было интересно для зрителей. Как с маркетинговой, так и со спортивной точки зрения»», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

В 2017 году «Русская классика» прошла на открытом катке в московском «Парке Легенд», а её победителем стал «Химик», который со счётом 3:1 обыграл балашихинское «Динамо». Ранее «Русская классика» проводилась в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле и Твери.

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