Плющев: у Даллмэна большой опыт игры в КХЛ и авторитет в «Барысе»

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о подписании контракта между Кевином Даллмэном и «Барысом».



«Во-первых, у Даллмэна большой опыт игры в КХЛ, а во-вторых, Кевин уже не первый год в команде, он пользуется авторитетом. Опытный игрок, на которого смотрят и равняются другие хоккеисты. Это взвешенное решение, рассматриваются все за и против, проходят консультации с тренерским штабом, с врачами. Кевин, скорее всего, прошёл глубокое медицинское обследование, после чего клуб предложил ему контракт», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Фролов перешёл в «Амур», а Даллмэн остался в «Барысе» Александр Фролов продолжит карьеру в «Амуре», Кевин Даллмэн продлил контракт с «Барысом», «Салават» и «Сочи» совершили обмен – в итогах дня.

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