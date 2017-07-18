Сен-Пьер: удивило, что в Астане многие говорят по-английски

Нападающий «Барыса» Мартин Сен-Пьер, продливший соглашение с клубом из Астаны на один год, рассказал о своей жизни в Казахстане, а также о своих интересах и пристрастиях вне хоккея.



«Это правда, что я полностью освоился в Казахстане. Но, конечно же, мне понадобилось немного времени и помощь одноклубников, чтобы перестроиться и адаптироваться. Сначала мне было трудно из-за языкового барьера – я не знал русского языка. Но я постарался выучить самые простые фразы, что значительно облегчило мне жизнь. Люди помогали мне, подсказывали, как нужно правильно говорить, и было видно, что им это нравится. Сейчас, после нескольких сезонов в КХЛ, мне гораздо легче. Я могу обсудить тактические установки, спокойно заказать еду или просто поговорить с местными, не стесняясь быть непонятым. Помимо языка я привыкал к местным правилам вождения и учился делать покупки. Здесь всё немного по-другому.



Удивило, что в Астане многие говорят по-английски. Здесь много торговых центров, хороших ресторанов с кухней, похожей на североамериканскую, что значительно облегчает адаптацию в новой стране. Мои интересы? Когда выпадает отпуск, я люблю путешествовать, изучать новые страны. А если говорить о повседневной жизни, то я люблю поспать днём, очень люблю интернет-шопинг. Я, можно сказать, шопоголик. Мне нравится смотреть сериалы, особенно американские, люблю сходить в кинотеатр или ресторан и хорошо провести время. Помимо этого мне нравится готовить на кухне, у меня это хорошо получается. Я простой парень, мне нравится проводить время со своими друзьями и партнёрами по команде. Люблю посмеяться, пошутить. Нравятся почти все виды спорта: плавание, гольф, волейбол, баскетбол, американский футбол, бейсбол, футбол, но, конечно же, хоккей – самый любимый», — приводит слова Сен-Пьера «Экспресс К».

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