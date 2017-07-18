Кашпар подписал со «Слованом» однолетний контракт

«Слован» объявил о подписании однолетнего соглашения с чешским нападающим Лукашем Кашпаром, который в минувшем сезоне защищал цвета московского «Динамо», сообщает официальный сайт словацкого клуба.



В составе «Динамо» Кашпар принял участие в 35 встречах КХЛ, включая 8 матчей плей-офф, в которых забросил 7 шайб и стал автором 11 результативных передач, набрав 18 очков при показателе полезности «-3», а также отбыл 37 минут штрафа.



В «Словане» Лукаш выступал в сезоне-2015/16, после чего и перебрался в Россию.

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