Вратарь Якуб Штепанек договорился об однолетнем контракте со «Слованом»

Братиславский «Слован» договорился о заключении контракта с вратарём Якубом Штепанеком. Как сообщает пресс-служба клуба, подписание чешского вратаря связано с неясной ситуацией с Барри Брастом.



31-летний Штепанек выступал в КХЛ за СКА, «Лев» и «Северсталь» с 2010 по 2016 год. Всего на его счету 99 побед в 235 матчах при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,32. В прошедшем сезоне он играл за чешское «Динамо» Пардубице (8 матчей, процент отражённых бросков 85,6) и финский «Лукко» (20 матчей, процент отражённых бросков 91,5).

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