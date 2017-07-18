Президент «Барыса»: у нас Даллмэн начинал карьеру в КХЛ, его подписание важно

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев прокомментировал подписание двухлетнего контракта с защитником Кевином Даллмэном.



«Барыс» — это клуб, в котором Кевин начал свою карьеру в КХЛ. Его подписание очень важный момент в части стабилизации климата как в команде, так и среди болельщиков. Ведь фанаты очень привязаны к нему, как и он — к фанатам, к Астане и к Казахстану. В нашей столице он стал своего рода брендом для лиги, также Даллмэн — лучший иностранный легионер в истории КХЛ среди защитников. Не будем забывать, что Кевин является игроком сборной Казахстана, и на ближайшем чемпионате мира его опыт также пригодится национальной команде. Ведь мы намерены вернуться в элиту мирового хоккея», — сказал Шопобаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В прошлом сезоне 36-летний канадец провёл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 матчах плей-офф сделал 6 результативных передач. Кевин Даллмэн играет в «Барысе» с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.

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