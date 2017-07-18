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Президент «Чикаго»: есть хороший шанс, что Кэмпбелл станет моим преемником

18 июля 2017, вторник. 22:12. Хоккей

Президент «Чикаго Блэкхоукс» Дон МакДоно прокомментировал назначение Брайана Кэмпбелла на должность в отделе деловых операций. Игрок, завершивший карьеру после 17 сезонов в НХЛ, будет заниматься маркетингом, поддержанием связи с жителями города и проектами в детском хоккее.

«Люк Робитайл после завершения карьеры начинал свой путь так же, как Брайан, а теперь он президент „Лос-Анджелес Кингз“. Есть хороший шанс, что я нанял своего преемника. Кэмпбелл подходит для работы в руководстве клуба, потому что у него неиссякаемое желание учиться», — цитирует МакДоно журналист Chicago Sun-Times Марк Лазерус.

Защитник «Чикаго» Кэмпбелл завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Чикаго Блэкхоукс
Новости. Хоккей
18 июля 2017, вторник
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