«Колорадо» подписал новые контракты с Г. Бурком, Сименсом и Джирардом

«Колорадо Эвеланш» объявил о заключении однолетних контрактов с нападающими Габриелем Бурком и Феликсом Джирардом, а также защитником Данканом Сименсом.



26-летний Бурк в прошедшем сезоне провёл шесть матчей за «лавин», а также 61 игру за «Сан-Антонио» в АХЛ, набрав 33 (10+23) очка.



23-летний Джирард в 38 матчах за «Сан-Антонио» отметился 20 (7+13) результативными баллами. 23-летний Сименс набрал забросил две шайбы и сделал пять передач в 73 встречах АХЛ, а также провёл три игры за основную команду.

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