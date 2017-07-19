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Пуче: рижское «Динамо» — искусственный российский проект, воспалённый аппендикс

19 июля 2017, среда. 13:42. Хоккей

Латвийский журналист Армандс Пуче в очередной раз выступил с критикой в адрес правления рижского «Динамо».

«Динамо» — российский проект, который Латвия позволить себе не может. Савицкис может купить эфирное время на общественном телевидении и рассказывать, какой он меценат. Конечно, это так — но давайте посмотрим, что стоит за тем, что он делает в Латвии и с какими людьми занимается политикой. Благодаря хоккею он нашёл трибуну, о нём говорят. Кто знал о таком Юрисе Савицкисе до рижского «Динамо»? Теперь видно, что у него есть вес, в VIP-ложу «Арены Рига» идут не только приближённые к политике, но и действующие политики. Это вообще абсурд — в ложе российских спецслужб сидят должностные лица, у которых есть доступ к государственной тайне. Рижское «Динамо» — искусственный проект, воспалённый аппендикс.

То, что в латвийский хоккей пришли деньги, — да. Если бы мы были настолько умной нацией, чтобы взять эти деньги и вложить их с пользой, то всё было бы в порядке, но сейчас мы их просто прикарманиваем», — приводит слова Пуче Delfi.

Ранее Континентальная хоккейная лига предъявила ультиматум MTG Latvia, потребовав, чтобы они сняли с предматчевой студии Пуче, который регулярно называл председателя совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса чекистом, а саму КХЛ — средством мягкой власти и пропаганды.

КХЛ потребовала от MTG Latvia снятия журналиста с предматчевой студии
Источник: Delfi.lv Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Рига
Новости. Хоккей
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