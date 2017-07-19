А. Юдин: Мозес не оправдывал свой контракт, поэтому с ним расстались

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин поделился мнением о расставании питерского клуба с нападающим Стивом Мозесом, а также дал оценку трансферной кампании «армейцев».



«Мозес много сидел на лавке, часто получал травмы. Свой контракт он не оправдывал. Наверное, из-за этого с ним и расстались. Стал ли СКА слабее по сравнению с прошлым сезоном? Не забывайте, что команда под руководством Олега Знарка за год прибавила. Ушли Шипачёв и Дадонов – им надо расти в НХЛ. Команда за год вырастает, поэтому нельзя сказать, что она стала слабее. За год все игроки прибавили. Тут всё нормально», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

СКА расстался с Мозесом, «Русская классика» пройдёт в Кургане Георгиев перешёл в Рейнджерс», Курган примет «Русскую классику», Штепанек и Кашпар усилили «Слован», Мозес покинул СКА.

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