Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чайка: Токкет будет силой подталкивать игроков к прогрессу

19 июля 2017, среда. 15:17. Хоккей

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал приход Рика Токкета на пост главного тренера команды.

«Токкет пришёл с ясным видением того, как должна играть команда. У нас молодые хоккеисты, и мы хотим играть быстро, агрессивно, владеть шайбой. У Рика есть чёткие примеры того, как это нужно делать.

Токкет хорошо доносит информацию до игроков, развивает их, он учитель. Но также он может и нажать. Сейчас у нас много хороших игроков, а есть такие, которые вот-вот станут великолепными хоккеистами. Им нужно, чтобы их подтолкнули, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Рик – приятный парень, но будет подталкивать их силой. Через какое-то время то, что тренер – хороший парень, забывается. Игроки хотят достичь чего-то большего, а Рик способен им помочь», — приводит слова Чайки официальный сайт «Аризоны».

Токкет назначен главным тренером «Аризоны», контракт рассчитан на 4 года
Источник: Официальный сайт "Аризоны Койотс" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Аризона Койотс
Новости. Хоккей
19 июля 2017, среда
15:49 «Авангард» расторг контракт с нападающим Пестушко
15:48 Гудачек: ОИ-2018 — одна из основных причин, почему я выбрал КХЛ
15:17 Чайка: Токкет будет силой подталкивать игроков к прогрессу
14:45 Бывший тренер Ягра: есть много хоккеистов, которые занимаются больше, чем Яромир
14:30 Где будет играть Стив Мозес после ухода из СКА?
14:00 А. Юдин: Мозес не оправдывал свой контракт, поэтому с ним расстались
13:42 Пуче: рижское «Динамо» — искусственный российский проект, воспалённый аппендикс
13:15 Шарипзянов: в Америке в раздевалке шутки злые, могут и обидеть
12:43 Сухачёв: в игре с «Нефтехимиком» ощутил, на какой высоте находится планка КХЛ
12:15 Пашков: расторжение контракта с Мозесом говорит о переборе игроков в составе СКА
11:40 Ганзал: надеюсь, «Далласу» помогут мои умения и габариты
11:23 Шарипзянов: цель одна – играть в НХЛ
10:59 Светлов: тренировки через лёд и велоработу пришли к нам из НХЛ
10:28 Крикунов: если не подготовлю игрока, сам он не подготовится, а спросят с тренера
10:13 Дюков: шанса в Америке можно ждать год, два, три, так что сделал всё правильно
09:43 Источник: игроков с контрактами АХЛ могут отпустить на ОИ-2018
09:28 Светлов: при смене состава 10-12 выставочных встреч команде жизненно необходимы
05:46 Сергачёв: «Тампа» могла получить меня, только отдав «Монреалю» Друена
04:50 Кучеров: со Стэмкосом и Наместниковым провёл лучшие 9 матчей за все 4 года в НХЛ
00:55 Нападающий «Сан-Хосе» Сёренсен продлил контракт с клубом на два года
00:18 Макэвой: я хочу проявить себя и заработать место в составе «Бостона»
00:03 «Колорадо» подписал новые контракты с Г. Бурком, Сименсом и Джирардом
18 июля 2017, вторник
23:53 Токкет: я многому научился у Майка Салливана и стал более решительным
23:15 «Нэшвилл» подписал двухлетний контракт с форвардом Обергом на $ 1,3 млн
22:55 «Бостон» подписал однолетний контракт с форвардом Чарником на $ 675 тыс.
22:42 «Куньлунь» разгромил команду «Звёзды Нижней Австрии» в товарищеском матче
22:12 Президент «Чикаго»: есть хороший шанс, что Кэмпбелл станет моим преемником
21:42 Форвард Мартин Фрк продлил контракт с «Детройтом» на один год
21:19 Гатиятулин: матч с «Нефтехимиком» оставил вопросы по тактике и самоотдаче
21:12 В возрасте 57 лет ушёл из жизни бывший игрок СКА Николай Маслов
20:52 Дорион: комплектование «Оттавы» не закончилось, могут быть ещё сделки
20:22 Парэйко просит у «Сент Луиса» $ 4,85 млн, Татар — $ 5,3 млн у «Детройта»
19:46 Лундквист: пожалуй, Кросби и Макдэвид — два лучших игрока в НХЛ
19:05 «Нефтехимик» крупно обыграл «Трактор» в товарищеском матче
19:01 ЦСКА подписал Бочкарёва, «Динамо» М заключило пробный контракт с М. Соловьёвым
19:00 Президент «Барыса»: у нас Даллмэн начинал карьеру в КХЛ, его подписание важно
18:48 Форвард Бурниваль подписал однолетний контракт с «Тампой» на $ 650 тыс.
18:30 Нападающий Никита Комаров подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»
18:00 Плющев: Фролов — опытный игрок, его подписание «Амуром» абсолютно нормально
17:44 Незадрафтованный форвард Косоренков пройдёт лагерь новичков «Флайерз» в сентябре
17:29 СКА расторг контракт со Стивом Мозесом
17:25 Вратарь Якуб Штепанек договорился об однолетнем контракте со «Слованом»
16:43 Кашпар подписал со «Слованом» однолетний контракт
16:33 Форвард минского «Динамо» Петтерссон может перебраться в «Цюрих»
16:14 Е. Корешков: опыт Даллмэна позволит новичкам адаптироваться в «Барысе» и КХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017