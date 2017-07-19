Чайка: Токкет будет силой подталкивать игроков к прогрессу

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал приход Рика Токкета на пост главного тренера команды.



«Токкет пришёл с ясным видением того, как должна играть команда. У нас молодые хоккеисты, и мы хотим играть быстро, агрессивно, владеть шайбой. У Рика есть чёткие примеры того, как это нужно делать.



Токкет хорошо доносит информацию до игроков, развивает их, он учитель. Но также он может и нажать. Сейчас у нас много хороших игроков, а есть такие, которые вот-вот станут великолепными хоккеистами. Им нужно, чтобы их подтолкнули, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Рик – приятный парень, но будет подталкивать их силой. Через какое-то время то, что тренер – хороший парень, забывается. Игроки хотят достичь чего-то большего, а Рик способен им помочь», — приводит слова Чайки официальный сайт «Аризоны».

Токкет назначен главным тренером «Аризоны», контракт рассчитан на 4 года