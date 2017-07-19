С. Стась: у Дуайера стандартный набор требований к защитникам «Динамо»

Тренер защитников минского «Динамо» Сергей Стась рассказал о результатах первых тренировок межсезонья, а также о требованиях нового главного тренера команды Горди Дуайера.



«Тренер доволен своими подопечными до конца быть не может. Всегда хочется большего, аппетит, как говорится, приходит во время еды. Можно сказать, что отработали хорошо, но всегда хочется ещё более идеального исполнения. Ребята, которые находятся в «Динамо» на просмотре, стараются. Претензий особых к ним нет. Хотелось бы, чтобы они больше концентрировались, слушали, что от них требуют, и выполняли всё с первого раза, вникали, чтобы мне не приходилось объяснять по нескольку раз.



Требования Дуайера к защитникам? Пока мы вкатываемся, закладываем фундамент, и о тактике, может быть, рано говорить детально. Но чего он точно требует: чтобы ребята играли агрессивно, быстро, чтобы быстрее подходили к шайбе, начинали атаку, играли жёстко перед воротами. Это обычный набор правил и требований к защитнику, думаю, Америки тут не откроешь», — приводит слова Стася официальный сайт «Динамо».