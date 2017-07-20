Назаров: не удивлюсь появлению в КХЛ «автобусного» дивизиона с ХК «Крым»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о потенциале хоккея в Крыму.



«Напрасно кто-то считает Крым не хоккейной территорией. В своё время тренировал „Донбасс“ — и видел, какой огромной популярностью в Донецке и соседних регионах пользовалась наша хоккейная команда.



КХЛ в Крыму — это фантастика? Обсуждали в команде и этот вопрос, согласились, что никакой фантастики здесь нет. Вспомнили, как в НХЛ в начале 90-х годов никто не верил, что удастся запустить хоккей во Флориде, а сегодня там и „Пантерз“, и „Тампа“ уже играли в финале Кубка Стэнли.



Если говорить о Крыме, то есть хороший хоккейный дворец в Ялте — с площадкой финского формата, который, честно говоря, считаю оптимальным. Слышал, что лёд на арене Ялты расписан буквально по минутам, что характеризует интерес к нашей игре во всём регионе. И я совсем не удивлюсь, когда благодаря грандиозному строительству моста в Крым вскоре мы получим в КХЛ южный, автобусный дивизион — во главе с ХК „Сочи“, ХК „Крым“ и так далее», — цитирует Назарова Russia-Hockey.ru.

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