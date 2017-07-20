Федерация хоккея России поздравила Павла Дацюка с днём рождения

Федерация хоккея России на своём официальном сайте поздравила нападающего сборной России и петербургского СКА Павла Дацюка с днём рождения. Форварду исполнилось 39 лет.



С 2001 по 2016 год Дацюка выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». Входит в пятёрку самых результативных российских хоккеистов в истории НХЛ (пятое место по очкам, набранным в регулярных чемпионатах, четвёртое место по очкам в плей-офф). В январе 2017-го Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. Перейдя в СКА, хоккеист стал обладателем кубка Гагарина.

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