Барков — о поражении от «Рейнджерс»: не имеет значения, как ты проигрываешь матч
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Капитан «Флориды» Александр Барков подвёл итоги третьего матча серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2). «Пантерз» перебросали соперника со счётом 38:23.
«В плей-офф не имеет особого значения, как ты проигрываешь. Если вы проиграете со счётом 1:6 или в овертайме, это всё равно проигрыш. Мы недовольны конечным результатом, но думаю, что есть некоторые хорошие моменты в нашей игре, которые мы можем перенести в следующий матч серии. Нам просто нужно сейчас позаботиться о себе, хорошо восстановиться и двигаться дальше», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая вновь на площадке «Флориды Пантерз».
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 02:50 (5x4) 1:1 Лафреньер (Трочек, Труба) – 07:16 (5x5) 1:2 Гудроу (Шнайдер, Кайлли) – 07:42 (5x5) 2:2 Райнхарт (Вераге) – 14:46 (5x4) 2:3 Лафреньер (Миллер, Труба) – 35:23 (5x5) 2:4 Гудроу (Трочек, Линдгрен) – 38:13 (4x5) 3:4 Барков (Вераге, Миккола) – 45:02 (5x5) 4:4 Форслинг (Ткачук, Родригес) – 46:58 (5x5) 4:5 Веннберг (Линдгрен, Какко) – 65:35 (5x5)
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