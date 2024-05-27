Барков — о поражении от «Рейнджерс»: не имеет значения, как ты проигрываешь матч

Капитан «Флориды» Александр Барков подвёл итоги третьего матча серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2). «Пантерз» перебросали соперника со счётом 38:23.

«В плей-офф не имеет особого значения, как ты проигрываешь. Если вы проиграете со счётом 1:6 или в овертайме, это всё равно проигрыш. Мы недовольны конечным результатом, но думаю, что есть некоторые хорошие моменты в нашей игре, которые мы можем перенести в следующий матч серии. Нам просто нужно сейчас позаботиться о себе, хорошо восстановиться и двигаться дальше», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая вновь на площадке «Флориды Пантерз».