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Пол Морис заявил, что «Флорида» заслужила победу в третьем матче серии с «Рейнджерс»

Пол Морис заявил, что «Флорида» заслужила победу в третьем матче серии с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис остался разочарован результатом третьего матча серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2) и заявил, что «Пантерз» сделали достаточно для победы. «Флорида» перебросала соперника со счётом 38:23.

«Бывают моменты, когда хочется сохранить импульс, дать ему погореть некоторое время и найти другой источник энергии. Я думаю, если вы сделаете то, что мы сделали сегодня, и не одержите победу, вы должны быть недовольны результатом игры.

Мы возьмём те части игры, которые, по нашему мнению, можем улучшить, и разберём их. Мы возьмём те части игры, которые нам очень нравятся, и постараемся развить их», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 02:50 (5x4)     1:1 Лафреньер (Трочек, Труба) – 07:16 (5x5)     1:2 Гудроу (Шнайдер, Кайлли) – 07:42 (5x5)     2:2 Райнхарт (Вераге) – 14:46 (5x4)     2:3 Лафреньер (Миллер, Труба) – 35:23 (5x5)     2:4 Гудроу (Трочек, Линдгрен) – 38:13 (4x5)     3:4 Барков (Вераге, Миккола) – 45:02 (5x5)     4:4 Форслинг (Ткачук, Родригес) – 46:58 (5x5)     4:5 Веннберг (Линдгрен, Какко) – 65:35 (5x5)    
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