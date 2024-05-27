Пол Морис заявил, что «Флорида» заслужила победу в третьем матче серии с «Рейнджерс»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис остался разочарован результатом третьего матча серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2) и заявил, что «Пантерз» сделали достаточно для победы. «Флорида» перебросала соперника со счётом 38:23.

«Бывают моменты, когда хочется сохранить импульс, дать ему погореть некоторое время и найти другой источник энергии. Я думаю, если вы сделаете то, что мы сделали сегодня, и не одержите победу, вы должны быть недовольны результатом игры.

Мы возьмём те части игры, которые, по нашему мнению, можем улучшить, и разберём их. Мы возьмём те части игры, которые нам очень нравятся, и постараемся развить их», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая.