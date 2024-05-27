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«Автомобилист» заключил новый контракт с вратарём Владимиром Галкиным

«Автомобилист» заключил новый контракт с вратарём Владимиром Галкиным
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«Автомобилист» заключил новый контракт с вратарём Владимиром Галкиным. Как сообщает пресс-служба КХЛ, новое двустороннее соглашение с голкипером рассчитано сроком на три года.

В прошедшем сезоне 23-летний вратарь провёл за «Автомобилист» 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 92,7% и коэффициентом надёжности 2.1. В плей-офф на счету голкипера две победы в шести матчах с процентом отражённых бросков 91,1% и коэффициентом надёжности 2.9.

Всего в КХЛ Галкин провёл 98 матчей с процентом отражённых бросков 91,5% и коэффициентом надёжности 2.56. В ВХЛ на счету голкипера также 98 матчей с процентом отражённых бросков 93,5% и коэффициентом надёжности 2.09.

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