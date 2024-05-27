Обладатель Кубка Гагарина поделился мнением, стало ли чемпионство сборной Чехии удивлением

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поделился мнением, стало ли чемпионство сборной Чехии удивлением. Чешская сборная в финальном матче чемпионата мира по хоккею — 2024 обыграла Швейцарию со счётом 2:0 и стала обладателем золотых медалей.

«Спокойно к этому отношусь, удивлением не стало. Домашний чемпионат мира, приехали сильные хоккеисты. Они всё для этого сделали. Пастрняк забил решающий гол. Поэтому молодцы», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Таким образом, чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.

Напомним, бронза на этом турнире досталась сборной Швеции, которая ранее, 26 мая, обыграла в матче за третье место команду Канады.