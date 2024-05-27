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Обладатель Кубка Гагарина поделился мнением, стало ли чемпионство сборной Чехии удивлением

Обладатель Кубка Гагарина поделился мнением, стало ли чемпионство сборной Чехии удивлением
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поделился мнением, стало ли чемпионство сборной Чехии удивлением. Чешская сборная в финальном матче чемпионата мира по хоккею — 2024 обыграла Швейцарию со счётом 2:0 и стала обладателем золотых медалей.

«Спокойно к этому отношусь, удивлением не стало. Домашний чемпионат мира, приехали сильные хоккеисты. Они всё для этого сделали. Пастрняк забил решающий гол. Поэтому молодцы», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Таким образом, чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.

Напомним, бронза на этом турнире досталась сборной Швеции, которая ранее, 26 мая, обыграла в матче за третье место команду Канады.

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