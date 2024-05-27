Райнхарт — о поражении в 3-й игре с «Рейнджерс»: мы доминировали, но допустили ошибки

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт заявил, что «Пантерз» большую часть матча доминировали в третьей игре серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2). «Пантерз» перебросали соперника со счётом 38:23 и имели реальные шансы выиграть матч в третьем периоде.

«Я думаю, что каждый раз, когда ты проигрываешь в овертайме, это, очевидно, расстраивает. Можно сказать, что мы доминировали, но допустили несколько ошибок, которые привели к их голам. Так что, безусловно, есть области для улучшения в нашей игре. Думаю, что защита — это всегда наш приоритет. Это то, на чём мы сосредоточены, а остальное обычно решается само собой», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая вновь на площадке «Флориды Пантерз».