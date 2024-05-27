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Райнхарт — о поражении в 3-й игре с «Рейнджерс»: мы доминировали, но допустили ошибки

Райнхарт — о поражении в 3-й игре с «Рейнджерс»: мы доминировали, но допустили ошибки
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Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт заявил, что «Пантерз» большую часть матча доминировали в третьей игре серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2). «Пантерз» перебросали соперника со счётом 38:23 и имели реальные шансы выиграть матч в третьем периоде.

«Я думаю, что каждый раз, когда ты проигрываешь в овертайме, это, очевидно, расстраивает. Можно сказать, что мы доминировали, но допустили несколько ошибок, которые привели к их голам. Так что, безусловно, есть области для улучшения в нашей игре. Думаю, что защита — это всегда наш приоритет. Это то, на чём мы сосредоточены, а остальное обычно решается само собой», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 29 мая вновь на площадке «Флориды Пантерз».

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НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 02:50 (5x4)     1:1 Лафреньер (Трочек, Труба) – 07:16 (5x5)     1:2 Гудроу (Шнайдер, Кайлли) – 07:42 (5x5)     2:2 Райнхарт (Вераге) – 14:46 (5x4)     2:3 Лафреньер (Миллер, Труба) – 35:23 (5x5)     2:4 Гудроу (Трочек, Линдгрен) – 38:13 (4x5)     3:4 Барков (Вераге, Миккола) – 45:02 (5x5)     4:4 Форслинг (Ткачук, Родригес) – 46:58 (5x5)     4:5 Веннберг (Линдгрен, Какко) – 65:35 (5x5)    
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