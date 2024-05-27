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Болельщики сборной Чехии бурно празднуют победу на ЧМ-2024 на улицах Праги. Видео

Болельщики сборной Чехии бурно празднуют победу на ЧМ-2024 на улицах Праги. Видео
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В Праге на «О2 Арене» прошёл финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии обыграла национальную команду Швейцарии со счётом 2:0 и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира. Чехия выиграла свою 14-ю медаль в истории (после распада Чехословакии) на чемпионатах мира.

Болельщики сборной Чехии бурно праздновали победу своей национальной команды на улицах Праги.

Таким образом, чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.

Напомним, бронза на этом турнире досталась сборной Швеции, которая ранее, 26 мая, обыграла в матче за третье место команду Канады.

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