Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Санкт-Петербург и его жителей с днём рождения города. Сегодня, 27 мая, городу на Неве исполняется 321 год. Специалист выразил надежду на победу петербургского клуба в Кубке Гагарина в ближайшем будущем.

«С днём рождения, любимый город! Любой человек, родившийся в Ленинграде-Петербурге, через всю жизнь пронесёт любовь к своему городу, самому красивому, самому величественному в мире. Петербург вдохновляет талантливых людей на невероятные произведения искусства. Неслучайно, главные шедевры русской литературы, живописи, музыки были созданы именно здесь.

Для нас Петербург — это лучший вдохновитель на усердную работу на сборах, на борьбу за победу в каждом матче — с первых до последних минут. И самая лучшая награда для нас — выйти на Дворцовую площадь с Кубком Гагарина в руках и увидеть сотни тысяч петербуржцев, которые пришли разделить с нами радость победы. Так было в 2015 и 2017 годах. Уверен, так будет совсем скоро», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В прошедшем сезоне КХЛ СКА занял второе место в таблице Западной конференции лиги. В первом раунде Кубка Гагарина петербургский клуб обыграл нижегородское «Торпедо» в пяти матчах. Во втором раунде плей-офф КХЛ СКА уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.