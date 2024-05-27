«Это мечта каждого хоккеиста». Форвард Чехии поделился эмоциями от победы на ЧМ-2024

Нападающий сборной Чехии Матей Странски поделился эмоциями от победы на чемпионате мира 2024 года. В финальном матче чешская сборная обыграла Швейцарию со счётом 2:0.

«Это чувство сложно описать словами, ты просто радуешься всему. Мы стали как братья с ребятами из этой команды, и это делает тебя ещё счастливее. Потому что ты мечтаешь об этом. Очевидно, что победа на чемпионате мира — это мечта каждого хоккеиста. В молодости я не ожидал, что когда-нибудь стану чемпионом мира, но теперь я здесь, и это произошло», — цитирует Странски официальный сайт ИИХФ.

Таким образом, чехи обошли сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.