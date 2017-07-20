Прощание с Николаем Масловым состоится 21 июля

21июля в Санкт-Петербурге, в дворце спорта «Юбилейный», состоится прощание с ушедшей легендой СКА Николаем Масловым, информирует официальный «твиттер» клуба. Начало гражданской панихиды — в 10:00.



Обладатель бронзы чемпионата страны 1987 года в составе СКА Николай Маслов скоропостижно скончался 18 июля на 58-м году жизни.



В последние годы Николай Евгеньевич работал вице-президентом Федерации хоккея Санкт-Петербурга, выступал за команду ветеранов «армейцев». В 2012 году штандарт с его номером был введён в Галерею славы клуба.

В возрасте 57 лет ушёл из жизни бывший игрок СКА Николай Маслов